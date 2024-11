Robô da Tesla exibe nova habilidade em vídeo compartilhado por Musk

Elon Musk, CEO da Tesla, compartilhou em sua página na rede social X (antigo Twitter) um vídeo que apresenta um novo avanço no desenvolvimento do robô humanoide Optimus. A gravação destaca a nova habilidade do robô, que agora conta com uma mão atualizada capaz de realizar tarefas precisas, como pegar uma bola de tênis arremessada em sua direção.

"Optimus será como ter seu próprio C-3PO ou R2-D2 pessoal", escreveu Musk, fazendo referência aos famosos robôs da franquia Star Wars.

Musk já havia afirmado anteriormente que tem planos de comercializar os robôs, com preços estimados entre 25 mil e 30 mil dólares (cerca de 125 mil a 150 mil reais). O objetivo, segundo ele, é tornar o Optimus acessível a diferentes tipos de consumidores e empresas.

O empresário também revelou que espera começar a integrar o Optimus nas linhas de produção das fábricas da Tesla a partir de 2025. A expectativa é que o robô humanoide desempenhe tarefas repetitivas e otimize o funcionamento das fábricas, com potencial para transformar diversos setores industriais no futuro.

