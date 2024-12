Tesla lança aplicativo para Apple Watch com funções remotas para veículos

A Tesla anunciou oficialmente o lançamento de um aplicativo para o Apple Watch, oferecendo aos usuários uma maneira mais prática e rápida de acessar algumas funcionalidades já disponíveis na versão para smartphones.

Com o novo app, os proprietários de veículos Tesla poderão trancar e destrancar os carros diretamente do relógio, além de ajustar remotamente a temperatura interna do veículo. Outra funcionalidade útil é a possibilidade de monitorar o nível de energia e o status de carregamento da bateria.

O lançamento do aplicativo para Apple Watch está previsto para acontecer na próxima semana, ampliando ainda mais as opções de conectividade e controle para os donos de veículos Tesla.

