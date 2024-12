Bluesky reforça segurança e moderação para lidar com aumento de usuários

A Bluesky, rede social em ascensão, publicou uma série de atualizações em sua página dedicada à segurança, detalhando as ações implementadas para lidar com o aumento expressivo de usuários. Desde a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, a plataforma tem registrado uma popularidade crescente.

Entre as medidas anunciadas, a Bluesky destacou que quadruplicou o número de moderadores de conteúdo para garantir um ambiente mais seguro. Além disso, a rede promete ser mais rigorosa ao lidar com contas que imitam outras pessoas, a menos que estejam claramente identificadas como comédia ou paródia.

“Se você criar uma conta de representação apenas para ganhar seguidores e depois mudar para uma identidade diferente, que não seja mais uma representação, a sua conta será removida”, afirmou a Bluesky em comunicado.

A plataforma também publicou uma thread completa com todas as medidas que serão tomadas para garantir um espaço mais seguro e transparente para seus usuários

