WhatsApp deixará de funcionar em iPhones mais antigos; saiba quais

O WhatsApp em breve deixará de ser compatível com alguns modelos de iPhone. A notificação aparece na versão beta mais recente do aplicativo, indicando que o serviço não funcionará mais em dispositivos que não tenham, pelo menos, o sistema operacional iOS 15.1 instalado.

De acordo com o site WABetaInfo, essa mudança afetará diretamente os modelos iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, que não são capazes de receber a atualização para versões superiores do iOS. Atualmente, o requisito mínimo para usar o WhatsApp em dispositivos da Apple é o iOS 12, mas isso mudará no próximo ano.

A partir de 5 de maio de 2025, os usuários de iPhones com versões antigas do iOS receberão a seguinte mensagem:

"Atualize para a versão mais recente do iOS para continuar usando o WhatsApp. O WhatsApp deixará de ser compatível com esta versão do iOS após 5 de maio de 2025. Vá em Ajustes > Geral > Atualização de software para obter a versão mais recente do iOS."

