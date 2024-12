CEO do Google promete mudanças profundas no mecanismo de busca em 2025

O CEO do Google, Sundar Pichai, anunciou durante o evento Dealbook Summit, promovido pelo The New York Times, que os usuários do mecanismo de busca da empresa podem esperar "transformações significativas" em 2025.

“Creio que vocês ficarão impressionados, mesmo no início de 2025, com o que o Google Search será capaz de fazer em comparação com o que é hoje”, afirmou Pichai, destacando uma maior integração da Inteligência Artificial (IA) no motor de busca.

“Quando observo o que está por vir, estamos apenas no início de uma transformação profunda”, acrescentou o executivo. “Acredito que ainda há muita inovação no horizonte. Estamos comprometidos em liderar esse campo, e penso que estamos no caminho certo.”