Sony confirma intenção de comprar empresa do estúdio de 'Elden Ring'

No final de novembro, surgiram notícias indicando a possibilidade de a Sony adquirir o grupo Kadokawa, uma importante empresa japonesa com forte presença no universo dos mangas (quadrinhos japoneses) e animes (séries de animação japonesa). Além disso, a Kadokawa também detém estúdios de jogos, como a FromSoftware, responsável pelos sucessos "Elden Ring" e "Dark Souls".

Após a Kadokawa confirmar o interesse da Sony em realizar essa compra, a própria Sony também se pronunciou, confirmando que havia, de fato, manifestado interesse. "É verdade que fizemos uma declaração inicial de intenções", declarou a Sony ao Yahoo Japão, acrescentando que, no momento, não há mais informações a serem divulgadas sobre o processo.

As negociações estão, provavelmente, em andamento. Nos últimos dias, surgiram especulações de que a Sony estaria interessada apenas em algumas partes da Kadokawa, enquanto a empresa japonesa teria a intenção de vender a companhia por completo.

De acordo com o site Eurogamer, a possível aquisição está sendo recebida de forma otimista pelos funcionários da Kadokawa. "As pessoas ao meu redor estão animadas com a possibilidade da Sony adquirir a empresa", afirmou um trabalhador da Kadokawa ao site japonês Bunshun, enquanto outros expressaram insatisfação com a administração atual da empresa.

