Os mais famosos casos de avistamentos de OVNIs no Brasil e no mundo - Existe vida fora da Terra? Esse é um mistério que intriga todos nós. Mesmo com todos os avanços tecnológicos e espaciais das últimas décadas, ainda não existem provas concretas de que espécies desconhecidas habitam outros planetas. Contudo, o avistamento de OVNIs (objetos voadores não identificados) é algo que acontece em todo o mundo. Na galeria, reunimos alguns dos casos mais icônicos de avistamentos de OVNIs, incluindo um no Brasil, para você tirar as suas próprias conclusões. Será que existe alguma coisa lá fora?

© Getty Images