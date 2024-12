Função do iPhone ajuda a reduzir o enjoo em viagens de carro; entenda

Se você costuma sentir enjoo em viagens de carro, sabe o quanto isso pode tornar a viagem desconfortável. Afinal, torna-se difícil aproveitar o trajeto se não é possível ler ou usar o celular. Porém, uma funcionalidade disponível no iPhone pode ajudar a melhorar essa situação e tornar as viagens longas um pouco mais agradáveis.

A funcionalidade chamada "Indicações do Movimento do Veículo" foi desenvolvida especialmente para combater o enjoo durante as viagens de carro.

Essa funcionalidade está disponível apenas em iPhones com a versão iOS 18 ou superior. No entanto, de acordo com o site Phone Arena, a Google também está trabalhando em algo semelhante.

Na prática, a funcionalidade exibe pontos nas bordas laterais da tela do iPhone que acompanham o movimento do veículo, ajudando a reduzir o enjoo. “Os pontos aparecem nas bordas da tela e acompanham o movimento do veículo, ajudando a diminuir o enjoo por movimento”, descreve a funcionalidade no iPhone.

Para ativá-la, basta ir em "Configurações", acessar "Acessibilidade", depois "Movimento" e, por fim, escolher a opção "Mostrar indicações de movimento do veículo". Quando chegar ao seu destino, é só desativar para que os pontos desapareçam.

