Novo golpe contorna filtro do calendário do Google; fique atento

A empresa de cibersegurança Check Point divulgou um novo relatório alertando sobre uma ameaça que consegue contornar os filtros de spam do Google Calendar. Isso significa que os usuários devem redobrar a atenção a convites suspeitos, especialmente aqueles que contêm links.

De acordo com o relatório, os hackers que conseguiram driblar os filtros do Calendar já atacaram cerca de 300 empresas e enviaram mais de 4 mil e-mails em apenas quatro semanas.

O principal objetivo desses e-mails é obter as credenciais dos funcionários, facilitando o acesso a sistemas privados. Por isso, é fundamental verificar cuidadosamente se os convites do Calendar com links provêm de fontes confiáveis.

