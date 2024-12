Novas imagens espetaculares do Sol reveladas pela missão Solar Orbiter - Nosso sistema solar é composto por uma grande variedade de vários corpos cósmicos. Entre planetas, satélites naturais e asteroides, a extensão do espaço local é preenchida com algumas características notáveis que certamente chamarão a atenção de qualquer astrônomo. Os oito (anteriormente nove) planetas abrigam apenas alguns dos fenômenos mais estranhos conhecidos pelo homem, e há alguns fatos incrivelmente bizarros que os cientistas ainda estão tentando decifrar e entender. Recentemente, novas imagens do Sol capturadas pela missão Solar Orbiter ofereceram as visões de mais alta resolução da superfície da gigante estrela, mostrando manchas solares e plasma em constante movimento. Divulgadas em 20 de novembro de 2024, as imagens tiradas em 22 de março de 2023 podem fornecer aos heliofísicos novos dados cruciais para entender melhor o Sol. As imagens também destacam a atividade magnética do Sol e a coroa brilhante e ultraquente que o rodeia. Que coisas interessantes podem ser encontradas em nossos vizinhos planetários? Como nossa Lua se compara às que orbitam Saturno e Júpiter? Clique nesta galeria para ver algumas coisas estranhas que existem nos cantos do nosso sistema solar.

