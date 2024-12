Sonda da NASA prepara maior aproximação ao Sol da história

A NASA anunciou que a Parker Solar Probe, a sonda que se encontra orbitando em volta do Sol, fará a maior aproximação de todos os tempos à estrela no centro do Sistema Solar.

A agência espacial internacional apontou que, por volta das 08:53 (hora de Brasília) no dia 24 de dezembro, a Parker Solar Probe passará a uma distância de pouco mais de 6 milhões de quilômetros da superfície do Sol.

“Nunca nenhum objeto feito pelo Homem passou tão perto de uma estrela, pelo que a Parker Solar Probe vai realmente devolver dados de um território desconhecido”, explicou o gestor de operações da missão no Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, Nick Pinkine, em comunicado na NASA. “Estamos entusiasmados por receber notícias da nave espacial”.

A Parker Solar Probe deverá dar ‘sinal de vida’ no dia 27 de dezembro, ocasião em que serão restabelecidas as comunicações. Vale lembrar que esta será a 22.ª órbita que a Parker Solar Probe completa à volta do Sol e também a primeira das três maiores aproximações à estrela.

