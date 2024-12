Nasa reprograma Artemis 2, para levar humanos às imediações da Lua, para abril de 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nasa anunciou nesta quinta-feira (5) que seguirá com a condução da missão Artemis 2 sem precisar trocar o escudo térmico da cápsula Orion, que apresentou desgaste inesperado no primeiro teste. Mas a previsão do mudou para abril de 2026, um pequeno atraso com relação ao plano original, que mirava um lançamento no fim de 2025.

Em uma entrevista coletiva, Bill Nelson, administrador da agência espacial americana, disse que a recomendação foi unânime para prosseguir com o voo, como planejado, incluindo uma alteração na trajetória de reentrada para preservar o escudo térmico. Será a primeira viagem de humanos além da órbita da Terra desde a missão Apollo 17, em 1972.

O ajuste do cronograma também empurra a missão Artemis 3, que pretende fazer o primeiro pouso lunar tripulado do século 21, para maio de 2027. Originalmente, o voo deveria acontecer até o fim de 2026.

