Asteroide 'transforma' noite em dia na Rússia; veja as imagens

Moradores das cidades de Olekminsk e Lensk, localizadas na remota República de Sakha, na Rússia, testemunharam um espetáculo raro na madrugada desta terça-feira. A passagem de um asteroide iluminou os céus da região, transformando momentaneamente a noite em dia, conforme mostram registros em vídeo.

A Agência Espacial Europeia (ESA) já havia alertado sobre o evento nas redes sociais, indicando que o asteroide estaria em "rota de colisão" com a Terra. Apesar disso, devido ao seu pequeno tamanho — cerca de 70 cm de diâmetro —, a ESA assegurou que o impacto não representaria riscos. Segundo a agência, a colisão resultaria apenas na formação de uma "bola de fogo" visível.

De acordo com informações da Reuters, as autoridades locais, que foram previamente alertadas, não registraram danos causados pela passagem do asteroide.



A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB