Nasa compartilha imagem impressionante da superfície de Marte

Nesta quinta-feira, dia 28, os Estados Unidos comemoraram o tradicional Dia de Ação de Graças (Thanksgiving, em inglês). Até mesmo o rover Curiosity, que está em Marte a cerca de 255 milhões de quilômetros da Terra, entrou no clima do feriado.

A NASA aproveitou a página oficial do Curiosity na rede social X (antigo Twitter) para divulgar uma nova fotografia do Planeta Vermelho. A imagem impressiona ao revelar com detalhes a superfície marciana, destacando as várias camadas de sedimentos presentes nas montanhas do planeta.

"Essas imagens deslumbrantes do 'Planeta Vermelho' são um lembrete de quão vasto e misterioso é o nosso Universo...", escreveu a NASA na publicação, convidando os seguidores a admirarem a paisagem única de Marte.

These stunning views of the Red Planet are a reminder of how vast and mysterious our universe is...



What are you grateful for this #Thanksgiving? pic.twitter.com/sev9fq1Pzw