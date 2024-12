Ainda não é 2025, mas já há boas notícias sobre a série iPhone 17

Um rumor compartilhado na rede social chinesa Weibo indica que a Apple tem intenções de aumentar a taxa de atualização de todos os seus iPhones com a próxima geração de smartphones prevista para 2025 - a série iPhone 17.

De acordo com as informações disponíveis, todos os modelos desta série iPhone 17 contarão com telas ProMotion, o nome que a Apple dá a telas com maior taxa de atualização e que, até aqui, só se encontram nos modelos Pro dos celulares da marca.

Os atuais modelos Pro da série iPhone 16 têm telas com taxas de atualização de 120Hz, mas não é ainda claro que os modelos ‘standard’ da série iPhone 17 chegarão até este patamar. É possível que a Apple opte pelos 90Hz de taxa de atualização, o que ainda assim será uma evolução em relação aos 60Hz que são oferecidos atualmente no iPhone 16 e iPhone 16 Plus.

Quanto aos modelos Pro da série iPhone 17, é provável que continuem oferecendo os 120Hz como até aqui.

