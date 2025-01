Meta segue com planos para perfis de IA, apesar das críticas de usuários

Apesar de ter abandonado o uso de ‘bots’ baseados em celebridades, a Meta segue com ambições em relação a perfis virtuais mais comuns.

De acordo com o site The Verge, usuários do Facebook e Instagram têm se deparado com vários desses perfis artificiais. Embora identificados como “bots”, a recepção não tem sido positiva.

Um dos “bots” mais comentados é “Carter”, que oferece conselhos sobre relacionamentos amorosos, mas tem gerado críticas, com um dos usuários questionando: “O que uma IA sabe sobre vida amorosa?”

Recentemente, a Meta se mostrou otimista quanto ao futuro desses perfis geridos por IA. Em entrevista ao Financial Times, o vice-presidente de produto para IA generativa da Meta, Connor Hayes, afirmou: “Esperamos que esses IAs coexistam nas nossas plataformas, como acontece com contas de usuários. Eles terão biografias e fotos de perfil, além de gerar e compartilhar conteúdos criados pela IA... É para onde vemos isso indo.”

