Instagram e Threads vão passar a mostrar mais conteúdo político

Adam Mosseri, responsável pelo Instagram e pelo Threads, compartilhou um vídeo em sua própria página para falar sobre as mudanças na política de moderação da Meta. Ele também anunciou que essas redes sociais começarão a exibir conteúdo político para os usuários.

No vídeo, Mosseri recapitula as mudanças anunciadas por Mark Zuckerberg e explica que o objetivo é adotar uma abordagem mais personalizada na exibição de conteúdo político de páginas que os usuários não seguem. Para ele, essa mudança também visa oferecer aos criadores de conteúdo político um espaço para discutir esses temas.

"O Instagram foi criado com os princípios de criatividade e de dar voz a todos, e esse foco na liberdade de expressão nos ajudará a voltar às nossas raízes", afirmou Mosseri, destacando que as mudanças já devem ser notadas ainda esta semana e se tornarão mais evidentes com o tempo.

Vale lembrar que, no lançamento do Threads em 2023, Mosseri havia declarado que a receita gerada pela exibição de mais conteúdo político na rede social "não justificava todo o escrutínio, negatividade e riscos para a integridade" que isso poderia acarretar. No entanto, parece que Mosseri agora tem uma visão diferente sobre o assunto.

"Eu sempre disse publicamente e por muito tempo que não era nosso papel mostrar conteúdo político de páginas que as pessoas não seguem, mas muitas pessoas têm sido muito claras ao dizer que querem esse conteúdo, e tem se mostrado impraticável traçar uma linha sobre o que é ou não conteúdo político", escreveu Mosseri no Threads.

