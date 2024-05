Globo define data de estreia e dia da final do Estrela da Casa, seu novo reality show

(FOLHAPRESS) - A Globo marcou a data de estreia de seu novo reality show, o Estrela da Casa, principal aposta da emissora para o segundo semestre. A produção, que será comandada pela ex-BBB Ana Clara Lima, já tem definida também a data da sua final.

Segundo documento enviado ao mercado publicitário e obtido pelo F5, a atração estreia no dia 13 de agosto, uma terça-feira, logo após "Renascer". O reality show vai ocupar na programação o espaço deixado pelos Jogos Olímpicos de Paris, cujo encerramento ocorrerá no dia 11.

A final do Estrela da Casa também já tem data definida: será em 1º de outubro, também uma terça-feira. Assim como no BBB, as noites de terça serão dedicadas às eliminações e, portanto, serão um dos dias mais importantes para a dinâmica do programa.

Ao todo, o Estrela da Casa ficará 50 dias no ar. O reality está na fase final da definição de seu elenco, chamada internamente de "cadeira elétrica", quando a produção entrevista candidatos para saber se eles estão aptos a entrar na atração.

A principal curiosidade do formato será a forma como o vencedor será descoberto. O competidor precisará traçar estratégias de lançamento de singles e planejar a própria carreira, tudo isso enquanto desnuda suas vulnerabilidades e enfrenta diferentes desafios de convivência em busca de seu sonho.

O programa terá voto popular. A ideia da Globo é que o telespectador eleja um novo artista não só pelo seu talento vocal, mas também conhecendo ainda mais sua personalidade, sua coragem, seus medos e incertezas, erros e acertos.

Já para os competidores, cada dia da semana importa. Afinal, quanto mais tempo eles se mantiverem no jogo, mais visibilidade darão a seus trabalhos na maior emissora do país.

