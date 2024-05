Neymar e Bruna Biancardi são vistos juntos em evento e levantam suspeitas

Neymar e Bruna Biancardi terminaram a relação, mas a verdade é que nunca se mostraram separados. Unido pela filha de ambos, a pequena Mavie, o ex-casal pode ter dado uma nova oportunidade ao amor e os fãs não duvidam que foi isso mesmo que aconteceu.

O atleta e a influenciadora foram vistos juntos num evento esportivo que aconteceu na Arábia Saudita, na noite do último sábado, dia 18 de maio. O ex-casal assistiu lado a lado a um combate de boxe e, segundo a revista Caras Brasil, chegaram ao local juntos, a mesma forma como deixaram o recinto.

Vale lembrar que o namoro de ambos chegou ao fim pouco depois do nascimento de Mavie, no ano passado, e nunca esconderam que continuaram se dando bem. A relação teria chegado ao fim depois de terem sido divulgados detalhes sobre uma traição do jogador, confirmada pelo próprio na época.

Simplesmente Neymar e Bruna Biancardi juntos. pic.twitter.com/6sjyCLf6Gf — feitosafut (@feitosafut) May 19, 2024

FAMOSOS: Neymar abre a porta do carro para Bruna Biancardi descer e internautas elogiam o cavalheirismo do craque brasileiro.pic.twitter.com/BM1Bnv7cJj — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) May 18, 2024

