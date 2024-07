Claudia Mauro diz que sofreu assédio nos bastidores da Escolinha do Professor Raimundo

(FOLHAPRESS) - Claudia Mauro, intérprete da personagem Capitu na Escolinha do Professor Raimundo (Globo), disse ter sofrido assédio nos bastidores do humorístico, na década de 1990. A atriz contou que passou por diferentes situações desconfortáveis, mas que um caso mais grave a marcou profundamente.

Claudia, que já era casada com o ator Paulo César Grande, disse que um ator da série que já faleceu a convidava de forma insistente para sair. "Um ator cismou comigo num grau... ele ligava lá em casa com convite para sair. Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: 'Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?'", disse ela à revista Caras, sem citar o nome do colega.

Segundo ela, os episódios também aconteciam com frequência em testes ou gravações.

"[Sofria] assédio direto, nossa. Nunca tomei medida, a gente nem via dessa maneira. Mas já fui fazer teste para filme que o diretor falava: 'Dá uma viradinha, por favor'. Outro já falou: 'Tem namorado?'. O homem se sentia no direito e ninguém fazia nada, tinha mulher que nem respondia", relembrou Claudia.

A atriz ainda disse acreditar que, por ser irmã do ator André Di Mauro e mulher de Paulo César, sua situação nos sets de gravação foi melhor do que poderia ter sido se não tivesse familiares conhecidos na época. "Ele era galãzasso nos anos 1980, um homem grande e famoso. Então, não mexiam comigo", disse ela sobre o marido.

