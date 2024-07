Ludmilla é levada ao hospital após acidente em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS - Ludmilla se acidentou em casa ontem (24), e precisou ser levada até a emergência de um hospital por Brunna Gonçalves, sua esposa, na noite de hoje (25).

A cantora contou que o acidente aconteceu ao chutar, despretensiosamente, uma bola em casa. "Já joguei futebol com um Vinicius Jr., com o [Eduardo] Camavinga, um monte de gente fod* e nunca quebrei uma unha".

"Ontem eu estava brincando... Sabe quando tem uma bolinha no chão? Ai eu fui brincar com o meu irmão. Olha o que aconteceu. Estou indo no médico. Ficou feio, né? Babado", contou Ludmilla.

Levada ao hospital por Brunna, Ludmilla foi atendida, fez um raio-x do dedinho do pé e logo tranquilizou os fãs. "Não quebrou, galera! Só deu uma fissura, relaxem". Ela ainda brincou ter vencido de 5x0 do Yuri.

Brunna mostrou Ludmilla na maca e brincou. "Essa querida me fez o favor de fissurar o dedinho jogando futebol em casa, agora estamos aqui."

Apesar do susto, e da ida ao hospital, elas ainda comemoram o aniversário de 50 ano da Sil, mãe de Ludmilla. "Festa surpresa do nosso amorzão".

