Barack e Michelle Obama declaram apoio à candidatura presidencial de Kamala

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama declarou apoio à nomeação presidencial de Kamala Harris pelo Partido Democrata nesta sexta-feira (26).

Kamala divulgou um vídeo de uma ligação entre ela, Barack e Michelle Obama, a ex-primeira-dama. O registro foi compartilhado no X (antigo Twitter) com a legenda: "Significa muito ter seu endosso, Michelle Obama e Barack Obama. Vamos ao trabalho".

Barack Obama também publicou em sua conta no X, onde contou que a ligação foi há alguns dias. "No início desta semana, Michelle e eu ligamos para nossa amiga Kamala Harris. Dissemos a ela que achamos que ela seria uma fantástica presidente dos Estados Unidos e que ela tinha todo o nosso apoio. Neste momento crítico para o nosso país, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que ela ganhe em novembro. Esperamos que você se junte a nós".

Michelle disse que ela e Barack irão protegê-la. "Estou muito orgulhoso da minha garota, Kamala. Barack e eu estamos muito entusiasmados por apoiá-la como candidata democrata devido à sua positividade, sentido de humor e capacidade de levar luz e esperança às pessoas em todo o país. Nós protegemos você, Kamala Harris.

"Eu não posso fazer essa ligação sem dizer para minha menina Kamala: estou orgulhosa de você. Isso vai ser histórico", disse Michelle Obama, em conversa com Kamala.

"Ligamos para dizer que Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de endossar você e fazer tudo o que pudermos para ajudá-la a vencer esta eleição e chegar ao Salão Oval", disse Barack Obama, em ligação à Kamala.

"Michelle e Barack, isso significa muito. E vamos nos divertir com isso também, não é?", disse Kamala Harris, vice de Biden.

APOIO DE OUTROS NOMES DO PARTIDO

Kamala recebeu apoio de outros correligionários. Bill e Hillary Clinton, por exemplo, publicaram uma carta conjunta em que agradecem Biden e declaram apoio à Kamala. "Agora é a hora de apoiar Kamala Harris e lutar com tudo o que temos para elegê-la. O futuro da América depende disso", diz o texto.

Nancy Pelosi também não se posicionou. A ex-presidente da Câmara declarou que Biden sempre colocou o país em primeiro lugar ao falar sobre a desistência. Porém, não declarou apoio a Kamala em sua manifestação.

CANDIDATO DO PARTIDO SERÁ ESCOLHIDO EM AGOSTO

A vice-presidente ainda precisa ser ratificada pelo Partido Democrata. O presidente do partido disse que vai "empreender um processo transparente e ordenado para avançar para uma candidatura". A posição foi publicada nas redes sociais de Jaime Harrison, líder do Comitê Nacional Democrata, momentos após a desistência de Joe Biden.

Cerca de 4.000 delegados democratas, reunidos em Chicago de 19 a 22 de agosto, escolherão o candidato do Partido Democrata. A maioria está comprometida com Biden. Depois de seu anúncio abrupto, eles não estão obrigados por nenhuma lei ou regra do partido a apoiar ninguém.

Kamala precisa do apoio de 1.969 dos 3.936 delegados democratas para garantir sua indicação na convenção. Biden era o candidato presumido do partido, mas não tem poder direto sobre a escolha do candidato formal dos delegados.

QUAL É A CHANCE DE KAMALA HARRIS VENCER TRUMP?

Pesquisas de intenção de voto mostram Kamala em uma posição melhor que Biden. Levantamentos feitos após o debate entre Biden e Trump e após o atentado contra o ex-presidente mostram a democrata com uma aprovação maior que o correligionário.

Na maioria dos casos, no entanto, ela ainda perde para o republicano.

Para Trump, é mais fácil derrotar Kamala. Em entrevista à CNN norte-americana após a desistência de Biden, o republicano afirmou que será mais fácil ganhar as eleições se a candidata democrata for Kamala Harris.