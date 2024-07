OpenAI 'declara guerra' à Google e anuncia novo motor de busca

A OpenAI anunciou que está testando seu próprio motor de busca, chamado SearchGPT, com um grupo restrito de pessoas. No total, 10 mil pessoas estão tendo acesso a essa nova ferramenta da empresa, que ganhou notoriedade com o ChatGPT.

Segundo a OpenAI, liderada por Sam Altman, este é apenas um protótipo inicial. No entanto, considerando a dominação do Google no setor de motores de busca e a reputação da OpenAI no campo da Inteligência Artificial, o lançamento do SearchGPT está sendo visto como uma verdadeira “declaração de guerra”.

A OpenAI explica que o objetivo do SearchGPT é “responder rapidamente e de forma direta às perguntas, com informações atualizadas da web, enquanto fornece links claros para fontes relevantes”.

Isso sugere que a empresa pretende evitar as críticas de apropriação de conteúdo e trabalho jornalístico alheio para alimentar sua tecnologia.





Leia Também: OpenAI foi alvo de ciberataque, mas não avisou autoridades