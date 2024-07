Iran Malfitano lamenta morte do pai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Iran Malfitano, 42, confirmou na madrugada desta quinta-feira (25) a morte de seu pai, o médico oftalmologista Iran Malfitano Arantes.

O ator não especificou a causa do óbito. "É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai", escreveu o namorado de Bárbara Borges, 45, nos stories de seu Instagram.

O velório aconteceu na manhã de ontem, na cidade de Serra (ES).

O ex-participante de A Fazenda (Record) compartilhou também uns versos de Chico Buarque, 80, sobre a efemeridade da vida. "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, sempre estamos!"

