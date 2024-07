CR7 junta amigos para show privado de Richie Campbell; veja como foi

Nesta quinta-feira, Cristiano Ronaldo reuniu amigos para um concerto privado de Richie Campbell.

O internacional português compartilhou o evento em suas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver Georgina Rodríguez e os filhos Alana Martina, Eva e Mateo, além de vários amigos do casal, incluindo o também jogador Diogo Dalot.

O vídeo mostra Richie Campbell interpretando ao vivo um de seus maiores sucessos, "Do You No Wrong".

Em seguida, foi postada uma foto de grupo, supostamente tirada na casa do jogador do Al Nassr.





© Instagram/ Cristiano Ronaldo

Confira o momento na galeria de imagens acima.

