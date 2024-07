Cristiano Ronaldo e Georgina curtem paraíso luxuoso na Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez estão aproveitando ao máximo suas férias em família na Arábia Saudita! O craque português e a modelo espanhola, junto com seus cinco filhos, estão hospedados em um resort de luxo, onde estão recarregando as energias no Mar Vermelho, na costa oeste da Arábia Saudita

Tanto Cristiano quanto Gio têm compartilhado fotos e vídeos de suas férias nas redes sociais, mostrando alguns dos momentos mais marcantes da viagem

