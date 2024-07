Príncipe William demite irmã da Rainha Camilla que ganhava supersalário

Após a recente divulgação de seu salário milionário, o Príncipe William está novamente envolvido em uma controvérsia financeira no Palácio de Buckingham. Desta vez, a questão gira em torno da recusa em recontratar Annabel Elliot, irmã da Rainha Camilla, como designer de interiores da realeza, retirando-a da folha de pagamento do Ducado da Cornualha.

Annabel havia sido contratada pelo Rei Charles para ser a designer-chefe de suas propriedades após seu casamento com Camilla em 2005. O Ducado da Cornualha, uma propriedade da família real com mais de 700 anos, tem como objetivo gerar renda para o herdeiro do trono. Segundo o The Telegraph, o último Relatório Anual Integrado revelou que Annabel não prestou serviços nos anos de 2023-2024. "Fontes confirmaram que o Príncipe William não empregaria mais a Sra. Elliot".

[Legenda]© Getty

Essas fontes também mencionaram que o trabalho de Annabel foi considerado concluído e que a equipe havia adquirido conhecimentos suficientes com ela.

Até sua ascensão ao trono após a morte da Rainha Elizabeth em setembro de 2022, Annabel era paga pelo Ducado da Cornualha, então sob controle de Charles. Aos 75 anos, ela recebeu uma quantia substancial ao longo dos anos por seu trabalho. "Durante o período até 8 de setembro de 2022, o Ducado pagou à Sra. Annabel Elliot, cunhada do 24º Duque da Cornualha, no curso normal dos negócios e em condições normais de mercado, £ 19.625 [R$ 142,4 mil] por honorários e comissões e £ 12.316 [R$ 89,3 mil] pela compra de móveis, mobiliário e estoque de varejo para as acomodações de férias do Ducado da Cornualha, escritórios do Ducado e berçário do Ducado", relatou o documento, informação também divulgada no ano passado.

Annabel já havia decorado e renovado propriedades nos chalés de aluguel de luxo do Ducado da Cornualha, situados na Cornualha, no País de Gales e nas Ilhas Scilly. Ela foi paga por suas comissões e pelo reembolso de móveis, mobília e estoque de varejo, conforme informado ao Telegraph. Aparentemente, Annabel não enfrentou concorrência para os trabalhos na realeza, já que a equipe do Ducado declarou anteriormente que seus contratos de design não estavam abertos a licitações.





Leia Também: Valor astronômico! Saiba qual é o salário anual do Príncipe William