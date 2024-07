Lula anuncia R$ 41,2 bilhões do Novo PAC para mobilidade urbana, drenagem, água e saneamento

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (26), investimentos de R$ 41,2 bilhões -públicos e privados - para obras de mobilidade urbana, drenagem, abastecimento de água e saneamento, em municípios.

Os municípios e estados apresentaram os projetos, que posteriormente foram aprovados pela Casa Civil, responsável pelo programa. Foram selecionadas 872 propostas das 3.700 apresentadas pelos municípios. No total, serão contempladas 707 cidades. O detalhamento das obras será dado em coletiva de imprensa, após o evento.

Os empreendimentos serão contemplados em três eixos do Novo PAC Seleções: Cidades Sustentáveis e Resilientes, Infraestrutura Social e Inclusiva e Água Para Todos, coordenados pelo Ministério das Cidades, de Jader Filho.

Serão R$ 15,3 bilhões para drenagem, R$ 9,9 bilhões para mobilidade em médias e grandes cidades, R$ 5,9 bilhões para abastecimento de água e R$ 10,1 bilhões para esgotamento.

A seleção de obras anunciadas neste sexta contemplará ainda as de drenagem para o Rio Grande do Sul, que entraram no programa de forma extraordinária, e terão R$ 6,5 bilhões (já incluídos nos R$ 15,3 bilhões).

O programa Convive (Centro Comunitário pela Vida), do ministério da Justiça, também terá R$ 460 milhões para construção de 30 empreendimentos em 24 estados.

Esses empreendimentos contemplam um complexo esportivo, com piscina semiolímpica, quadra poliesportiva e campo de futebol society, além de parquinho e módulos de ensino e assistência. As construções terão ainda oferta de serviços como de odontologia e psicologia.

A carteira de quase R$ 41 bilhões anunciada nesta sexta faz parte dos R$ 1,7 trilhão de investimentos públicos e privados previstos para o programa, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos. Desse total, a previsão do governo é que R$ 1,4 trilhão será investido até o final do governo Lula 3 e o restante após 2026.