Tony Ramos é submetido a nova cirurgia após novos hematomas no crânio

Na noite deste domingo (19), o ator Tony Ramos, de 75 anos, voltou a ser submetido a uma cirurgia na cabeça após voltar apresentar hematomas intracranianos. O contratado da TV Globo foi operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

O hospital revelou que Tony Ramos "encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos".

Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde, o procedimento foi necessário após o ator apresentar distúrbios de coagulação, o que ocasionou a formação de novos acúmulos de sangue na região da cabeça.

Tony Ramos foi levado ao hospital no início da tarde de quinta-feira (16), após se sentir mal. A primeira cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro teria sido considerada um sucesso. No sábado (18), o ator havia recebido alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e tinha sido encaminhado para um leito de semi-intensiva.

O hematoma subdural, como o que atingiu o artista, é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Ele costuma aparecer após traumas na região ou em idosos que usam anticoagulante.

