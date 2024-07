Milton Leite lamenta morte da mãe cinco meses após falecimento do pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista e narrador da Globo Milton Leite, 65, compartilhou nas redes sociais neste sábado (13) a notícia da morte de sua mãe, Nelly Quito Leite, aos 89 anos. "Minha mãe não resistiu e foi ao encontro do meu pai, falecido há cinco meses", escreveu em publicação no Instagram.

O pai de Leite, Mario, morreu aos 93 anos no dia 22 de fevereiro. "Ele, amoroso como sempre, certamente preparou um caminho de luz pra ela", disse o narrador.

O velório e sepultamento aconteceu neste domingo (14) em Jundiaí, cidade do interior de São Paulo a 60 km da capital, de acordo com as informações compartilhadas pelo jornalista. Ele não deu detalhes sobre a causa da morte.

Leite recebeu mensagens de carinho de colegas de trabalho, como os jornalistas Flávia Oliveira, Lédio Carmona, Luís Roberto e Mauro Beting e o locutor Everaldo Marques. A publicação teve mais de mil comentários.

Milton Leite vai deixar a Globo após a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris. O profissional está na emissora desde 2005. Ele narrou cinco Copas do Mundo e também trabalhou em quatro olimpíadas –a de Paris será a quinta. Além disso, apresentou atrações como o SporTV Repórter, Grande Círculo e Arena SporTV.

Segundo a emissora, o desejo de sair partiu de Milton Leite, que procurou a direção de Esporte da Globo para falar da sua vontade em ter mais tempo para se dedicar à família.

Leia Também: Shannen Doherty se desfez de bens e preparou a família antes de morrer