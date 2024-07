Shannen Doherty se desfez de bens e preparou a família antes de morrer

A atriz Shannen Doherty, famosa por interpretar Brenda Walsh na série "Barrados no Baile", faleceu aos 53 anos neste sábado (13). Diagnosticada com câncer de mama há nove anos, ela havia começado a vender e doar seus pertences em abril, antevendo que sua vida seria breve.

Em uma entrevista no podcast Let's Be Clear, Doherty explicou que tomou essa decisão para aliviar preocupações para sua mãe. Após o diagnóstico em 2015 e uma remissão em 2017, o câncer retornou em estágio avançado em 2020. Em novembro passado, ela expressou sua preocupação com o impacto emocional em sua mãe caso viesse a falecer antes dela.

Em junho deste ano, Shannen lamentou a possibilidade de não conseguir mais namorar, ciente das limitações impostas pela doença. Ela se destacou na década de 1990 como Brenda Walsh, uma das personagens principais de "Barrados no Baile", série que se tornou um ícone cultural da época.

Leia Também: Morre Shannen Doherty, atriz da série 'Barrados no Baile', aos 53 anos