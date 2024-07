Beyoncé oferece bolsas de R$ 10 mil para estudantes de universidade da Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé vai oferecer bolsas de estudo para estudantes da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) que estejam em situação de vulnerabilidade social. O projeto é uma parceria entre a BeyGOOD, fundação criada pela cantora, e a instituição de ensino baiana.

Segundo edital divulgado pela UNEB na última quarta-feira (24), 15 estudantes dos cursos de graduação, nas modalidades presencial ou à distância, podem ser beneficiados. Cada aluno selecionado vai receber uma bolsa no valor total de US$ 2 mil (cerca R$ 10 mil), que deve ser depositada em uma única parcela.

Ainda segundo o comunicado, não são todos os estudantes da universidade que podem concorrer ao auxílio estudantil. O candidato deve estar cadastrado no CadÚnico –programa do governo federal para famílias de baixa renda–, ser maior de 18 anos, não estar empregado e não receber bolsa de qualquer modalidade de auxilio.

Além disso, o aluno deve ter bom desempenho acadêmico: deve ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 90% da carga horária total do curso e possuir um rendimento acadêmico de ao menos 7.

As inscrições vão estar abertas nos próximos dias 7 a 21 de agosto, e devem ser efetivadas na página eletrônica da universidade. O resultado da homologação das inscrições será divulgado no dia 2 de setembro. As bolsas devem ser concedidas ainda no ano letivo de 2024.

A parceria entre a UNEB e a BeyGOOD foi firmada no final de 2023, quando Beyoncé esteve em Salvador para divulgar o filme "Renaissance".