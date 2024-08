Joaquin Phoenix abandona papel em romance gay cinco dias antes de filmagens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joaquin Phoenix desistiu de seu papel no longa-metragem de romance gay de Todd Haynes apenas cinco dias antes do início das filmagens, segundo a revista americana Variety.

Sets inteiros já estavam prontos em Guadalajara, no México, quando chegou à equipe a notícia de que Phoenix teria abandonado o filme. O ator escreveu o roteiro do romance policial, ainda sem nome, junto a Haynes e Jon Raymond. Supostamente, Phoenix teria desistido do longa por "nervosismo".

O filme já havia sido vendido para distribuidoras internacionais antes do começo de sua produção. Segundo a Variety, que não recebeu resposta aos pedidos de comentário para Phoenix e sua equipe, o papel do ator no filme não poderia ser feito por outra pessoa. A equipe contratada está sem trabalho e as perdas são estimadas em centenas de milhares de dólares.