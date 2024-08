Globo efetiva Débora Gares no Bom Dia Brasil após saída de Carol Barcellos

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu efetivar a jornalista Débora Gares como a nova apresentadora do bloco de esportes do Bom Dia Brasil. Ela já estava na função desde maio quando substituía Carol Barcellos desde abril.

No entanto, com o pedido de demissão de Carol, que deixou a emissora após 20 anos na última quarta-feira (28), a Globo optou por manter Débora na função. Procurada pela reportagem, a Globo confirma a informação.

Ela é elogiada internamente por chefes, não só pelo desempenho como apresentadora, mas também como repórter. Frequentemente, Débora é convocada para cobrir grandes eventos. Ela já cobriu uma edição de Copa do Mundo, em 2022, no Qatar.

Débora Gares está na Globo desde 2019. Anteriormente, ela teve passagem de quatro anos como repórter no Rio de Janeiro da ESPN, onde cobriu times como Flamengo e Vasco.

Além de atuar no Bom Dia Brasil, Débora entrou para o rodízio de apresentadores do Globo Esporte aos sábados na vaga que era justamente de Carol Barcellos.

Na emissora desde 2004, Carol Barcellos decidiu deixar a Globo após 20 anos. Seu último trabalho na emissora foi a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que terminaram no último dia 11 deste mês.

A informação foi confirmada por ela em uma postagem no Instagram. "Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo", afirmou.

Carol deseja apostar em conteúdo digital e ter mais liberdade para realizar eventos no mercado corporativo, algo que já fazia em alguns momentos na Globo.