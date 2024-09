Carolina Dieckmann diz que não tem preferência por personagem em 'Vale Tudo'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Heleninha ou Leila? Carolina Dieckmann jura que não tem preferência por personagem em "Vale Tudo". Para a atriz, só ser lembrada para participar do remake de Manoela Dias já é uma honra.

No Rock in Rio neste domingo (22), ela disse ao F5 que aguarda a decisão da direção da Globo. "Existe

uma questão de adequação de personagens para escalar as atrizes. Depende de escalar a mãe para poder escalar a filha, por exemplo. Tudo tem que ter uma linha. Estou em casa aguardando", disse.

Carolina jurou que não tem preferência. "As duas são icônicas. Uma é uma alcoólatra, com cenas incríveis e a outra matou a Odete Roitman. Não sei como elas vão ser reescritas, a trama pode mudar, mas estou feliz."

Antes de "Vale Tudo", Dieckmann tem um projeto: o filme de Rosane Svartman, com título de "(Des)controle". " É uma personagem que também tem problemas com alcoolismo. Estou com esse assunto super em voga na minha vida [risos]."

A atriz também falou que faz parte da rede de apoio dos amigos de Preta Gil, que enfrenta outra luta contra um câncer recém-descoberto. "A gente não deixa ela um minuto sozinha. Ela não cansa e a gente também não", disse Carolina, que não quis opinar sobre o relacionamento da amiga com Kanalha. O cantor disse que os dois não estariam juntos. "Não quero problemas com minha amiga".