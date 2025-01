Globo corta microfone de Anitta ao transmitir ao vivo música com palavrões

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta, uma das atrações mais aguardadas para o Réveillon de Copacabana, teve o microfone cortado pela Globo durante a transmissão ao vivo. Ao cantar o novo single "Capa de Revista", a cantora foi silenciada por causa de palavras como "sexo", "pica", "piranha", "puta" e "boquete", ditas no trecho da letra. Já na exibição que aconteceu simultaneamente no canal fechado Multishow, não houve o corte.

Não demorou muito para que os fãs comentassem o episódio. "A Globo boicotou Anitta", escreveu uma internauta no X (antigo Twitter). "A Globo demorou para se ligar nas patifarias que Anitta falou ao vivo. Só cortou no boquete", comentou outro seguidor. "Os diretores da Globo morreram com os palavrões de Anitta", alertou o terceiro, e o quarto completou: "'Corta o microfone! Corta!'. Com certeza, os diretores gritaram na sala de transmissão".

Alguns internautas aprovaram a atitude da emissora. "'Capa de revista' é uma ótima música para ser ouvida no mute", opinou uma seguidora. "Desnecessário esses palavrões na letra. Baixaria", escreveu uma internauta, e a terceira completou: "Respeito é bom, né, Anitta".

A reportagem entrou em contato com a Globo, mas não obteve respostas até a última atualização deste texto.