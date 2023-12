Bolsa Família de dezembro começa a ser pago; veja calendário e quem recebe

(FOLHAPRESS) - O governo e a Caixa Econômica Federal começam nesta segunda-feira (11) a fazer o último pagamento deste ano do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Os depósitos foram antecipados em uma semana e serão concluídos antes do Natal, no dia 22.

O dinheiro dos benefícios é liberado de maneira escalonada, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). Nesta segunda, o pagamento é feito a quem tem NIS com final 1. Os últimos a receber são os beneficiários com NIS final zero.

A exceção são beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade, que têm pagamento unificado para o primeiro dia do calendário.

O auxílio-gás de dezembro será de R$ 104. Para receber, é necessário que a família esteja inscrita no CadÚnico (Cadastro Único), com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, o que dá R$ 660 neste ano.

A inscrição é um pré-requisito, mas não garante a entrada imediata no programa nem o recebimento do benefício.

O benefício foi criado para apoio a famílias por causa do alto preço do gás em 2020 e 2021. Ao todo, mais de 5,4 milhões de famílias recebem os valores.

O governo federal paga para as famílias beneficiárias 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos nos últimos seis meses, conforme cálculo de preço feito pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis).





