Quinta participante desiste de A Grande Conquista 2

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A participante Cacau Luz desistiu do reality A Grande Conquista 2 (Record) nesta segunda-feira (6). A atriz abandonou a competição após um desentendimento com Hadad, por quem teve um interesse romântico não correspondido.

Durante a noite, Cacau chorou de saudades do filho e foi consolada por Hadad. Na madrugada, MC Mari alertou Hadad que Cacau poderia "confundir as coisas" e achar que os dois estavam se aproximando romanticamente. O confinado foi conversar com a atriz e os dois acabaram discutindo.

Após desabafar com outros colegas, Cacau decidiu deixar o confinamento.

Com a saída de Cacau, a casa laranja foi punida e ficará 24 horas com a luz acesa. A participante foi a quinta a desistir do reality show apresentado por Rachel Sheherazade.

Já abandonaram o confinamento: Gaby Fontenelle, Luiz Gustavo Mustafe, Ana K e Ana Paula. A cada desistência, os participantes que ficaram sofrem alguma punição.