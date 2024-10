Corpo de Liam Payne deverá permanecer na Argentina "entre 10 a 15 dias"

O corpo de Liam Payne deve permanecer na Argentina por um período estimado de "10 a 15 dias", o que significa que as cerimônias fúnebres do artista britânico, de 31 anos, poderão ocorrer no início de novembro. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Clarín no último sábado, com base em fontes próximas à investigação.

As autoridades ainda aguardam os resultados dos exames toxicológicos para avançar com os procedimentos legais. Após a conclusão dos trâmites, os restos mortais do ex-integrante da banda One Direction serão entregues à família para que possam ser repatriados para o Reino Unido, país de origem de Payne.

Segundo informações fornecidas pela embaixada britânica ao Clarín, "estamos prestando apoio à família de Liam Payne e em contato constante com as autoridades locais." Geoff Payne, pai do cantor, permanece na Argentina desde sexta-feira, quando chegou para identificar oficialmente o corpo do filho, procedimento exigido para o traslado internacional.

Enquanto isso, fãs de todo o mundo têm realizado homenagens em memória de Payne. No Brasil, tributos espontâneos surgiram nas redes sociais, com mensagens de carinho e lembranças de shows da banda no país. Em Portugal, admiradores se reuniram neste domingo em frente ao Estádio do Dragão, no Porto, local onde os One Direction fizeram sua última apresentação no país, há exatos 10 anos.

Liam Payne faleceu na última quarta-feira, 16 de outubro, após cair de uma varanda no terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades argentinas.



