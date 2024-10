Liam Payne passou 'últimas' noites fazendo doações a instituições

Liam Payne passou as últimas noites, antes da sua morte inesperada, fazendo doações para contas do GoFundMe para ajudar crianças que lutam contra o câncer ou vítimas de tiroteios.

De acordo com o Daily Mail, o cantor revelou as doações que fez a instituições de caridade e apelou aos fãs que fizessem o mesmo.

No Snapchat, o artista explicou que foi o seu filho, Bear, de sete anos, que o inspirou a tais gestos solidários, confessando que não conseguia ver nenhuma criança sofrendo.

"Sempre me senti sortudo pela posição onde estou. Queria ser um super-herói, mas não sei voar. [...] Tudo o que sei é que existem sites onde podemos doar para crianças doentes que precisam de ajuda. Não importa o quão pequena ou grande seja a doação. [...] Como pai, isto atinge-me de forma um pouco diferente porque olho para elas e, se fosse o meu filho, gostaria que todos no mundo ajudassem. Por isso, nas últimas noites, passei algum tempo no GoFundMe", disse o cantor numa das publicações que fez no Snapchat dias antes de morrer.

Segundo o The Independent, Liam Payne "doou 12 mil dólares numa noite" para páginas do GoFundMe no mês antes da sua morte, incluindo a doação de mais de 3 mil dólares que fez a Jack, de 28 anos, dos Estados Unidos, que tinha sido diagnosticado com linfoma.

Também, nessa noite, enviou, por exemplo, dinheiro a sobreviventes de um tiroteio numa escola e ainda uma quantia de mais de 3 mil dólares para ajudar Kailyn, uma criança de quatro anos que sofreu um AVC.

Liam Payne - que integrou a banda One Direction - morreu no dia 16 de outubro depois de cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Tinha 31 anos.

