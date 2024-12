Madonna compartilha montagens em que aparece dando chamego no papa

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Até Madonna entrou na onda das imagens geradas por inteligência artificial. Nesta sexta-feira (13), a cantora compartilhou com seus seguidores no Instagram duas montagens fake em que aparece em clima de intimidade com o papa Francisco.

Madonna credita as imagens ao artista Rick Dick, que cria montagens divertidas e perturbadoras na internet. Nos "cliques", a cantora e o papa aparecem abraçados de forma romântica, como se fossem um casal em uma festa.

Em uma das imagens, o papa tem uma das mãos na cintura de Madonna e o rosto colado em seu cabelo. Na outra, parece estar cheirando o cangote da cantora. "Partiu fim de semana", brincou a rainha do pop na legenda.

Aberta na última terça-feira (10) para todos os usuários do X, a ferramenta de inteligência artificial Grok permite criar imagens ultrarrealistas a partir de descrições feitas no chatbot.

Não está claro se essa foi a ferramenta que o artista Rick Dick usou para fazer o papa e Madonna se agarrarem. Mas a IA vem se alastrando na internet nos últimos dias, com montagens envolvendo famosos, políticos e anônimos em todo tipo de contexto imaginável.

