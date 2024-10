Jennifer Lawrence espera o segundo filho com Cooke Maroney

A atriz Jennifer Lawrence, conhecida por seu papel icônico na franquia Jogos Vorazes, está esperando o segundo filho. A novidade foi confirmada à revista Vogue pelo representante da estrela, que já é mãe do pequeno Cy, nascido em 2022.

Lawrence e seu marido, Cooke Maroney, estão vivendo um momento de felicidade com a expansão da família. O casal, que se casou em 2019, sempre manifestou o desejo de ter mais filhos, e parece que essa vontade finalmente se tornou realidade.

No início deste ano, uma fonte próxima à família revelou ao Entertainment Tonight que Jennifer e Cooke estavam aproveitando a vida com o primeiro filho, descrevendo-os como "super apaixonados" e sempre de bom humor. "Eles são muito engraçados entre eles o tempo todo e têm uma relação muito divertida. A vontade de ter outro bebê e aumentar a família estava nos planos do casal", afirmou a fonte.

Agora, com a confirmação da nova gravidez, a atriz celebra mais um capítulo especial na vida familiar.

