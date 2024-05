Ingressos em pré-venda para shows de Bruno Mars esgotam em uma hora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ingressos em pré-venda para os dois shows de Bruno Mars, que ocorrerão, em outubro, na cidade de São Paulo, se esgotaram em menos de uma hora. Será a quarta vez que Mars se apresentará no país.

Ele desembarca primeiro no Rio de Janeiro, onde subirá ao palco montado no Estádio Nilton Santos, no dia 4 de outubro. Em seguida, ele cumprirá duas datas, dias 8 e 9, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, antes de se apresentar na Arena Mané Garrincha, em Brasília, em única apresentação, no dia 17.

Os fãs do cantor ficaram entre a euforia e a preocupação. Afinal, o ídolo pop está sendo bem recebido novamente pelo público brasileiro, mas quem ainda não comprou ingresso terá, possivelmente, dor de cabeça nos sites de compra.

Inclusive, Bruno Mars vai comemorar o seu aniversário, que acontece justamente em 8 de outubro, durante um dos shows de sua turnê por aqui. Em entrevistas, ele já afirmou amar o Brasil. No ano passado, ele transpareceu esse sentimento ao se apresentar no Festival The Town, também na capital paulista.

Na ocasião, Mars encantou os brasileiros ao conversar com o público em português.