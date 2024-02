Desenrolados: se há um problema, estes signos vão resolver

Seja qual for o problema, é certo que há uma solução à vista. Estas pessoas estão sempre prontas para resolver com grandes ideias que surgem por via do improviso.

Segundo a lista do 'website' Terra, estes são os três signos que mais improvisam quando é possível resolver algum problema.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

"Gostam de improvisar sem ter uma direção definida e de se deixar surpreender. Encontram soluções à medida que os desafios surgem."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Têm confiança no destino. Optam por improvisar quando a vida lhes apresenta desafios. É uma mentalidade flexível que lhes permite fluir melhor no dia a dia."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Improvisam com o que têm à mão. Muitas vezes surpreendem com soluções engenhosas, mesmo nos momentos mais previsíveis. Enfrentam desafios de forma eficaz."

