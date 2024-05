Especialistas revelam a forma mais correta de lavar o cabelo

Qual é a sua rotina nos dias em que você lava o cabelo? Será que está tratando-o da melhor forma possível? Recentemente, especialistas da Roxy Hair, uma marca de produtos para cabelo citada no Mirror, revelaram o que fazer para manter o cabelo limpo por mais tempo. É simples!

Basicamente, os especialistas recomendam que você lave sempre o cabelo com shampoo duas vezes. Por quê? Porque assim "a primeira lavagem elimina qualquer óleo, sujeira ou acúmulo em seu couro cabeludo".

Já a segunda lavagem "ajuda a remover essas impurezas, especialmente os produtos mais persistentes no cabelo". Além disso, "ao remover todas as impurezas, permite que os produtos de cuidados com os cabelos penetrem melhor nos fios".

É também possível que esse hábito ajude a "reduzir o número de vezes que você precisa lavar o cabelo, uma vez que o couro cabeludo está mais limpo desde a primeira lavagem".



Leia Também: Rapunzel: Ucraniana entra para o Guinness com cabelo de 2,57 metros