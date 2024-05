Vettel se emociona ao guiar McLaren de Senna e carregar bandeira do Brasil

JULIANNE CERASOLI

IMOLA, ITÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Sebastian Vettel pilotou a McLaren de Ayrton Senna no GP da Emilia-Romagna, em Imola, na Itália. A homenagem marca os 30 anos da morte do brasileiro, vítima de um acidente fatal na mesma pista.

Tetracampeão da F1, o alemão pilotou pelo circuito a McLaren MP4/8 de Ayrton Senna, utilizado na temporada de 1993, e fez reverência ao último carro do tricampeão.

Vettel usou macacão, balaclava e capacete com as cores que representaram Senna na F1 em seus dez anos de carreira. Ele ainda carregou a bandeira do Brasil, em menção ao tricampeão.

O piloto também carregou a bandeira da Áustria, lembrando também de Roland Ratzenberger - piloto que faleceu em decorrência de outro acidente no GP de San Marino de 1994 em Imola, um dia antes de Senna, no sábado.

O MP4/8 ajudou Ayrton a conquistar cinco vitórias na F1; dentre elas, as mais marcantes no GP da Europa, em Donnington Park, e o GP do Brasil, no Autódromo de Interlagos.

O LEGADO DE SENNA

Sebastian Vettel relembrou sua infância, quando acompanha seu pai no sofá de casa assistindo Ayrton Senna. O alemão falou sobre a tristeza do pai há 30 anos, quando o brasileiro morreu após acidente em Imola.

CINCO VITÓRIAS COM O MP4/8

Em 1993, o brasileiro conquistou cinco vitórias com o modelo MP4/8. Essa é a segunda vez que o alemão pilota a McLaren de Senna. A primeira foi durante o Festival da Velocidade Goodwood, que aconteceu no Reino Unido, em julho de 2023. O alemão é dono de um dos modelos da temporada de 1993.

Ao longo do final de semana Vettel organizou encontros e eventos para relembrar o ídolo nacional. Na quinta-feira, pilotos, ex-pilotos e personagens importantes da categoria, vestiram camisetas com as cores do capacete de Senna e se reuniram para uma corrida de rua na pista.