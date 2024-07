Veja o que assistir nesta sexta-feira (26) nas Olimpíadas Paris-2024

Os Jogos Olímpicos de Paris, na França, começam oficialmente hoje, 26 de julho, e vão até 11 de agosto. As competições, porém, já estão acontecendo antes da cerimônia de abertura. O Brasil, com 241 vagas conquistadas, busca superar seu recorde de medalhas.

Confira a seguir a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 para hoje, quinta-feira, 26 de julho (26/07), lembrando que à tarde ocorrerá a cerimônia de abertura dos jogos.

Olimpíadas 2024: Programação do Brasil Hoje (26/07)

Treino Pré-Evento de Tiro Esportivo

Seguindo o horário de Brasília, o dia olímpico começa nas primeiras horas do dia com os treinos pré-eventos do tiro esportivo.

04h – Tiro esportivo – Carabina de ar 10 metros – equipe mista – SporTV

05h – Tiro esportivo – Pistola de ar 10 metros – masculino – SporTV

06h45 – Tiro esportivo – Pistola de ar 10 metros – feminino – SporTV

14h – Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos – TV Globo, SporTV e CazéTV

Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos

14h30 (horário de Brasília): Delegações desfilarão a bordo de 94 barcos no Rio Sena.

O torneio de futebol masculino começou em 24 de julho, com partidas das seleções. O Brasil, que ganhou ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para este ano. A final será em 9 de agosto.

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

Globoplay (streaming)

CazéTV (streaming)

O futebol feminino começou no dia 25, com o Brasil estreando com uma vitória contra a Nigéria pelo grupo C. Próximos jogos:

Brasil vs Japão: 28 de julho, às 12h (horário de Brasília).

Brasil vs Alemanha: 31 de julho, às 12h (horário de Brasília).

A final do futebol feminino será em 10 de agosto. Os melhores resultados históricos da seleção feminina brasileira foram as medalhas de prata em Atenas 2004 e Pequim 2008.

Brasil nas Olimpíadas 2024:

Calendário do Vôlei

Vôlei Masculino

Início: 27 de julho, às 4h (horário de Brasília).

Final: 10 de agosto, às 8h (horário de Brasília).

Vôlei Feminino

Início: 28 de julho, às 4h (horário de Brasília).

Final: 11 de agosto, às 8h (horário de Brasília).

Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024:

Calendário do Basquete

Basquete Masculino

Início: 27 de julho, às 6h (horário de Brasília).

O Brasil disputará o Pré-Olímpico Masculino de Riga, na Letônia, em julho, buscando uma vaga em Paris.

A seleção dos Estados Unidos será um dos destaques, com estrelas como LeBron James e Stephen Curry.

Basquete Feminino

Início: 28 de julho, às 8h30 (horário de Brasília).

O Brasil não se classificou para a competição.

Acompanhe todas as competições e torça pelos atletas brasileiros em Paris 2024!



