Surpresa em Paris: Snoop Dogg treina com a seleção americana de judô

O rapper Snoop Dogg continua a deixar sua marca nos Jogos Olímpicos de Paris. Após participar do revezamento da tocha, o artista norte-americano se juntou à seleção americana de judô para um treino nesta sexta-feira, 26.

Em imagens divulgadas pela Federação Internacional de Judô, Snoop Dogg aparece executando técnicas da modalidade ao lado de atletas renomados.

A participação do rapper nos Jogos Olímpicos tem gerado grande repercussão nas redes sociais.

Snoop Dogg is warming up for the @paris2024 ?? with the USA Judo team!??@la28games we are coming for you!??#Judo #Paris2024 #LA28 #Celebrities pic.twitter.com/bpHTBQp0pl