Verstappen supera pressão de Norris no fim e vence o GP da Emilia-Romagna

BEATRIZ CESARINI

Max Verstappen é o campeão do Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1. O holandês liderou praticamente todos os giros do circuito de Ímola neste domingo (19), travou uma briga forte com Lando Norris no fim, mas cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Líder do campeonato mundial, Verstappen chegou a 161 pontos com a vitória deste domingo.

Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari, portanto, completaram o pódio do GP da Emília-Romagna.

LARGADA

Max Verstappen optou por largar de pneus médios na pole position. Sergio Pérez, Guanyu Zhou e Logan Sargeant escolheram os pneus duros. Pierre Gasly e Fernando Alonso foram de macios e todos os outros pilotos seguiram o polo, com compostos médios.

Assim que a largada foi dada, Verstappen se manteve na ponta com tranquilidade e logo abriu vantagem sobre Lando Norris. Charles Leclerc e Carlos Sainz seguiram atrás.

VERSTAPPEN SOBRANDO

Antes da 20ª volta, Verstappen abriu cinco segundos de diferença para Lando Norris. O piloto holandês estava sobrando no circuito de Ímola.

Lá atrás, Alexander Albon perdeu velocidade e precisou ir aos boxes pela segunda vez, antes do previsto. Ele trocou os pneus e retornou à pista, mas foi penalizado em 10 segundos, porque as rodas não foram colocadas corretamente.

Enquanto isso, Oscar Piastri passou a brigar com Carlos Sainz pela quarta posição.