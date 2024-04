Rapunzel: Ucraniana entra para o Guinness com cabelo de 2,57 metros

Aliia Nasyrova, de 35 anos, não é apenas uma mulher com o cabelo longo, mas sim uma verdadeira Rapunzel da vida real! A ucraniana, que atualmente reside na Eslováquia, conquistou um título mundial: o de cabelo mais longo do planeta, com impressionantes 2,57 metros de comprimento.

Sua história se tornou viral após sua participação no programa italiano "Lo Show dei Record", onde sua cabeleira exuberante causou espanto e admiração. Com 1,65m de altura, o cabelo de Aliia chega a arrastar no chão, um verdadeiro espetáculo da natureza.

Mas para conquistar esse título, Aliia dedicou anos de cuidados e atenção. Ela nunca cortou o cabelo e tem uma filosofia de vida inspiradora: "Quero inspirar as pessoas a apreciar a beleza humana e a serem naturais. Acredito que todas as pessoas são bonitas, mesmo que pareçam 'diferentes'".

De acordo com o Guinness World Records, sua paixão por cabelos longos vem de família. Aliia se inspirou em sua mãe e avó, que também ostentavam madeixas volumosas. E para compartilhar sua rotina de cuidados, ela mantém um perfil ativo nas redes sociais, onde publica dicas e inspirações.

Apesar da beleza impressionante, cuidar de um cabelo tão longo não é tarefa fácil. Aliia lava seus fios uma vez por semana, um processo que leva cerca de 30 minutos. Para aplicar uma máscara, o tempo aumenta para mais de duas horas, e a secagem pode durar até um dia inteiro!

Para manter a saúde e o crescimento dos seus cabelos, Aliia apara as pontas regularmente, segue uma dieta saudável e balanceada e evita o consumo de bebidas alcoólicas. "Também tomo vitaminas e faço massagens no couro cabeludo", revela. "E às vezes visito o mar ou oceano para absorver todos os minerais naturais do meu cabelo", completa.

Leia Também: Top 10 profissões que pagam mais de R$ 15 mil por mês; veja